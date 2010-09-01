Российская рок-исполнительница ЗЕМФИРА не считает Россию демократической страной. Об этом певица сказала сегодня во время телемоста Москва-Киев, отвечая на вопрос УНИАН, считает ли она Россию демократической страной, о чем так любит говорить российский премьер-министр Владимир ПУТИН.

“Нет, я не считаю, что Россия – демократическая страна”, – сказала она. “Почему? Потому что у нас большое количество проблем, коррупция. Пока не сунешь деньги, тебя не припаркуют, не пустят в больницу… Ну как почему? Потому что многое из того, что должно определять демократическое общество, в этой стране (России) не происходит», – сказала ЗЕМФИРА.

Певица также говорит, что не солидарна с российской оппозицией, поскольку ничего не знает о ее деятельности.

“Вот вы спрашиваете о российской оппозиции, а я не знаю, что это такое, не совсем четко себе это представляю, видимо, потому, что они не могут о себе четко заявить. Я не знаю ни их лидера, ни их программы, ни их претензий. Возможно, это так потому, что ее деятельность у нас замалчивается. Поэтому я не могу быть солидарна с теми, кого я не знаю”, – сказала ЗЕМФИРА.