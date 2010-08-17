Румыния высылает российского дипломата

Бухарест после задержания в Москве сотрудника румынского посольства объявил работающего в Румынии российского дипломата персоной нон грата.

Как передает РИА «Новости», ему предписано покинуть Румынию в течение 48 часов.

Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании по подозрению в шпионаже сотрудника румынского посольства в Москве Габриэла ГРЕКУ. МИД РФ объявил его персоной нон грата, а румынской стороне в связи с его деятельностью был "выражен решительный протест ". Г.ГРЕКУ предложено в двухдневный срок покинуть Россию. Временному поверенному в делах вручена соответствующая нота.

По данным ФСБ, Г.ГРЕКУ работал в румынском посольстве в РФ "под прикрытием должности первого секретаря политотдела". У разведчика изъяты предметы шпионского снаряжения, полностью изобличающие его враждебную деятельность против Российской Федерации, сообщили в ведомстве.