Компания BP выделила 52 миллиона на борьбу со стрессом и депрессией

Компания BP выделила 52 миллиона долларов на борьбу с депрессией и стрессом у жителей четырех прибрежных штатов, на психологическом состоянии которых сказалась экологическая катастрофа в Мексиканском заливе. О решении руководства компании сообщает AFP.

По словам представителей компании, средства будут распределены между организациями в сфере здравоохранения, за помощью которых смогут обратиться жители четырех штатов. 10 миллионов долларов получит правительственная Администрация по медицинским услугам и вопросам наркомании и токсикомании (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA), 15 миллионов долларов выделят управлению здравоохранения штата Луизиана, по 12 миллионов достанется управлениям психического здоровья Алабамы и Миссисипи, и еще 3 миллиона получит управление по вопросам семей и детей в штате Флорида.

В четырех штатах будут запущены специальные программы психологической помощи, принять участие в которых можно будет, связавшись со специалистами по бесплатной "горячей линии". В управлении по вопросам семей и детей штата Флорида журналистам уже заявили, что при необходимости от BP попросят дополнительного финансирования этих программ.

Авария на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла 20 апреля 2010 года. В результате взрыва и пожара погибли 11 рабочих, а затем из поврежденной скважины в воды залива начала вытекать нефть. Только в начале августа, после нескольких неудачных попыток герметизации скважины, специалистам BP удалось ее зацементировать. Нефть успела достичь берегов всех пяти американских штатов, омываемых водами залива: Луизианы, Флориды, Миссисипи, Алабамы и Техаса. При этом в Техасе загрязнения оказались наименее значительными.

13 августа стало известно, что власти штата Алабама подали в суд на компанию BP и ее деловых партнеров, причастных к эксплуатации платформы, разработке месторождения и ликвидации последствий катастрофы. Сумма ущерба, который, с точки зрения истцов, был нанесен штату, пока не называется.

Лента.ру