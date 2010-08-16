Румынский дипломат в Москве задержан по подозрению в шпионаже

В Москве при попытке получения секретный военных данных "задержан с поличным" сотрудник румынского посольства, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

По этим данным, сотрудник Службы внешней информации Румынии Габриэл Греку, работающий в национальном посольстве "под прикрытием должности первого секретаря политотдела", задержан в Москве при попытке получения от гражданина РФ секретной информации военного характера.

"У разведчика изъяты предметы шпионского снаряжения, полностью изобличающие его враждебную деятельность против Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали 16 августа сотрудники ФСБ, уточняется в пресс-релизе.