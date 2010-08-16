Новый порт в Шри-Ланке может стать китайской морской базой
02:04, 16 августа 2010Мир
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И это вызывает беспокойство у Индии
В Шри-Ланке состоялась церемония открытия нового порта Хамбантота на южной оконечности острова, сообщает Би-Би-Си.
Строительство этого порта субсидировано Китаем, и это лишь один из множеств проектов создания новой инфраструктуры в Шри-Ланке.
Правительство утверждает, что у них сугубо коммерческие связи с Китаем, однако, по мнению некоторых аналитиков, в будущем новый порт может стать китайской морской базой, что вызывает беспокойство у Индии.
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