Грузинский суд освободил под залог 11 украинских моряков

Городской суд Поти освободил под денежный залог 11 членов экипажа – граждан Украины, которые были задержаны грузинской властью за пребывание на территории Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, на минувшей неделе консул Украины в Батуми встретился с украинскими моряками с судна «Аккорд», которое находится в акватории военно-морской базы порта Поти.

11 членов экипажа – граждане Украины находятся на борту судна. Ограничений относительно их схода на берег и пребывания в г. Поти нет. Экипаж обеспечен питьевой водой и продуктами питания, отмечают в МИД. Также, по данным украинского внешнеполитического ведомства, на теплоходе находится представитель судовладельца.

Также теперь решается вопрос относительно целесообразности дальнейшего пребывания членов экипажа на «Аккорде».

«МИД Украины принимает меры дипломатического характера для урегулирования ситуации», - подчеркнул А.Дикусаров.

Как сообщалось, 28 июля сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии задержали украинское судно «Аккорд». Основанием для задержания стал заход судна в территориальные воды Абхазии без ведома Грузии. На борту корабля находятся 11 граждан Украины.