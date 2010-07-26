В плену у пиратов сейчас находятся четверо украинцев

В пиратском плену находится минимум 320 моряков и рыбаков из 22 стран. Пираты держат в плену 16 судов, в том числе супертанкер Samho Dream.

Об этом сообщает «Морской бюллетень» в сводке по захваченным сомалийскими пиратами судам на 24 июля 2010 года.

Отмечается, что в список удерживаемых в настоящее время в пиратском плену судов попали только суда, зарегистрированные в международных базах данных.

По данным «Морского бюллетеня», «рекордсменом по количеству своих граждан в плену являются Филиппины, - 81 человек. На втором месте Таиланд, 77 человек. Минимум 30 граждан Индии, 30 граждан Китая». Также сообщается, что с Украины в плену находится 4 моряка с трех судов: 2 – Frigia; 1 - Marida Marguerite; 1 - Eleni P.

В своей сводке «Морской бюллетень» напоминает, что турецкий балкер Frigia сомалийские пираты захватили 23 марта. Захват произошел в Индийском океане, в 450 милях за пределами Коридора безопасности, который патрулируют международные силы. Судно с грузом фосфатов и поташа следовало из Ашдод (Израиль) в Таиланд. Экипаж - 21 человек, 19 граждан Турции и 2 граждан Украины. Танкер-химовоз Marida Marguerite (Германия) был захвачен пиратами 8 мая в Аденском заливе. Танкер следовал из Индии в Голландию. Экипаж - 22 человека, 19 граждан Индии, 2 Бангладеш и 1 украинец. Греческий балкер Eleni P пираты захватили 12 мая. Балкер Eleni P следовал из Южного (Украина) на Сямынь (Китай). Захват произошел в 250 милях от побережья Йемена. Экипаж - 23 человека: 19 граждан Филиппин, 2 Греции и 1 украинец.

Также сообщается, что в плену находится пожилая чета британских яхтсменов. Пираты захватили парусную яхту Lynn Rival в октябре 2009 года.