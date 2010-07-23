Грузовик с пассажирами рухнул в пропасть: выжил лишь 9-летний ребенок

В Боливии грузовик с пассажирами рухнул в пропасть.

По предварительным данным, в результате автокатастрофы погибли 20 человек, сообщает NEWSru.

Инцидент произошел на трассе, соединяющей тропическую зону Юнгас с административной столицей страны Ла-Пасом. Грузовик рухнул с обрыва с высоты более 200 метров, отмечает ИТАР-ТАСС.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем. В живых осталась лишь 9-летняя девочка, которая в тяжелом состоянии доставлена больницу в Ла-Пасе.