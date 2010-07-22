Япония и Австралия создают неядерный альянс

Правительства Японии и Австралии работают над созданием альянса неядерных государств как нового неформального международного объединения, призванного играть существенную роль в решении проблем мировой безопасности. Его учредительную встречу предполагается провести в сентябре в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

В альянс могут быть приглашены еще 11 стран, в частности, Германия, Канада, Республика Корея.

Против дальнейшего расширения выступает Япония, считающая, что с ростом количества участников дискуссии в альянсе потеряют конкретность, постоянными станут поиски компромиссов.