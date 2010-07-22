Япония и Австралия создают неядерный альянс
08:03, 22 июля 2010Мир
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Небольшой, но конкретный
Правительства Японии и Австралии работают над созданием альянса неядерных государств как нового неформального международного объединения, призванного играть существенную роль в решении проблем мировой безопасности. Его учредительную встречу предполагается провести в сентябре в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».
В альянс могут быть приглашены еще 11 стран, в частности, Германия, Канада, Республика Корея.
Против дальнейшего расширения выступает Япония, считающая, что с ростом количества участников дискуссии в альянсе потеряют конкретность, постоянными станут поиски компромиссов.
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