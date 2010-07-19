В Латинской Америке лютуют морозы

По меньшей мере 14 человек умерли от переохлаждения в Аргентине за последнюю неделю, сообщили в воскресенье местные власти. Волна холодного полярного воздуха из Антарктиды накрыла страну в минувший понедельник (в Южном полушарии с июня по сентябрь стоит зима). На юге и в центре Аргентины температура ночью опускается ниже 14 градусов, на севере и в столице - до минус трех, снег выпал в предгорьях Анд, в Патагонии и даже на Атлантическом побережье в 200 километрах от Буэнос-Айреса. Только за последние выходные шесть аргентинцев замерзли в провинциях Ла-Риоха, Мисионес, Сан-Луис и Мендоса. В основном, это люди без определенного места жительства, ночующие на улице (а таких в стране, по данным НПО, более 20 тысяч человек). Мэрия Буэнос-Айреса начала в воскресенье бесплатную раздачу бездомным теплой одежды и одеял, на улицы городов по призыву благотворительных организаций в ночь на понедельник вышли более семисот добровольцев, готовых оказать помощь замерзающим. Как пишут местные СМИ, за время холодов еще 33 жителя Аргентины задохнулись угарным газом, используя для обогрева неисправное оборудование (это в два раза больше, чем в прошлом году). Из-за непогоды затруднено движение на автострадах, отменены или отложены некоторые местные авиарейсы (аэропорты в глубинке завалены снегом). Синоптики отмечают необычные природные аномалии: в центральной провинции Мендоса температура воздуха в эти дни значительно ниже, чем на аргентинской базе Марамбио в Антарктиде. Метеорологическая служба Аргентины сообщает, что холодная погода в стране сохранится и на этой неделе. Жертвы гипотермии зарегистрированы также в соседних государствах - Уругвае, Перу и Чили. В Парагвае в связи с аномальным снижением температуры (до нуля ночью в отдельных районах) отменены занятия в школах.

РИА Новости