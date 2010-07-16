Лукашенко: задача России - запугивать своих партнеров

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с рабочей поездкой в Гомельскую область, где рассказал журналистам, что он думает по поводу Таможенного союза, "антибелорусской пропаганды" и отношений с Грузией.

В частности, А.Лукашенко заявил, что Москве не нужен Таможенный союз, поскольку приоритетным для нее является сотрудничество с США, Евросоюзом, странами Азиатско-тихоокеанского региона и лишь потом со странами СНГ.

Белорусский президент рассказал, что на одной из встреч с Дмитрием Медведевым спросил главу российского государства, для чего нужен Таможенный союз. "Вы что, хотите создать его, чтобы пугнуть Запад - раз вы нас в ВТО не берете, то мы свое ВТО тут создадим? Если так, то вы нам скажите, может, мы вас в этом и поддержим. Ответ российского президента был таким: "А что здесь плохого, может быть и так".

"Я все больше убеждаюсь, что Россия строит свою политику, чтобы запугать не только ближайших своих партнеров, но и дальних. Мол, мы вам тут покажем. Вы знаете, мир изменился - сегодня никто никому не "покажет", - приводит слова А.Лукашенко РосБизнесКонсалтинг.

"Если им не нужен Таможенный союз, пусть разваливают. Не мы будем тому причиной", - подчеркнул он.

Рассказал белорусский президент и о том, что он думает по поводу "антибелорусской пропаганды". "Оплевывают народ. То, что оплевывают меня, - это я переживу, мне не привыкать. В свое время мы русскому человеку расскажем, что происходит, если он не будет чего-то понимать".

Также А.Лукашенко прокомментировал интервью М.Саакашвили белорусскому телевидению и недовольство России этим фактом. По его словам, Белоруссия не создает коалиции с Грузией, а его встречи с М.Саакашвили не направлены против кого-либо.