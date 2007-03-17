Наемники США зарабатывают на войне в Ираке больше, чем военные

Наемники зарабатывают на войне в Ираке больше, чем американские военнослужащие. Сейчас в Ираке находится 120 тысяч наемников. Люди без погон выполняют практически те же обязанности, что и 135 тысяч американских солдат. Правда, быть наемником немного безопаснее, чем военнослужащим.

Контрактанты, как называют в США наемников, предоставляют различные услуги, начиная от транспорта и заканчивая боевым охранением конвоев, рассказал в интервью РИА Новости эксперт по военным подрядчикам, профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Стивен Скунер (Steve Schooner).

"Американская армия более не может воевать без контрактантов, что волнует как военное руководство, так и общественность", - сказал Скунер.

Наемники не носят американской военной формы и не участвуют напрямую в боевых спецоперациях. Однако, как отмечают эксперты, они занимаются практически тем же, чем и обычные военнослужащие, правда, получая за это в несколько раз больше. Некоторые зарабатывают по $8-10 тысяч в месяц.

По виду деятельности наемников можно разделить на несколько групп.

Во-первых это бывшие военнослужащие и так называемые "солдаты удачи", которые прошли не один вооруженный конфликт, прекрасно разбираются в военном деле и, фактически, живут войной. В основном, они занимаются охраной - начиная от зданий и складов, заканчивая пленниками и военными конвоями. Официальной информации об участии таких профессионалов в боевых рейдах американской армии и оккупационных войск нет.

Во вторую категорию, так называемую "белую кость", можно отнести бывших профессионалов разведки, по тем или иным причинам ушедших с государственной службы. Эти наемники не глотают пыль иракских дорог и не жарятся на солнце: они занимаются анализом развединформации и работают переводчиками.

Третья категория, самая низкооплачиваемая, но без которой американская военная машина обойтись не может - это обслуживающий персонал, который готовит еду и стирает белье, занимается ремонтными работами и водит машины, доставляет воду в хорошо защищенную "зеленую зону" Багдада.

Попасть в Ирак работать по контракту не сложно - надо направить в одну из частных компаний, которые занимаются "предоставлением услуг безопасности", резюме и ждать ответа.

Компания Blackwater, например, проводит конкурс на пилотов вертолетов, кинологов, кинологов-саперов, специалистов по персональной безопасности, врачей и другие специальности.

Требования к кандидатам - опыты службы в армии, хорошее здоровье и отсутствие проблем с законом.

Пилотам вертолетов, например, предлагается работа вахтовым методом - "60 дней в стране, 30 дней выходных". Пилот должен быть готов к "многочасовым полетам в предельно опасной обстановке".

"Идеальный кандидат должен иметь опыт полетов на OH58D (вертолете-разведчике, вооруженном ракетами Стингер и Хеллфайер) или его гражданском аналоге. Должен иметь американское гражданство и быть способным пройти проверку на безопасность", - говорится в объявлении Blackwater.

Сейчас против этой кампании в суде штата Северная Каролина в Роли (Raleigh) идет судебное разбирательство по иску в связи с гибелью четырех ее контрактников в марте 2004 года. Их забили насмерть в Ираке, тела сожгли а останки вывесили на мосту в Фаллудже.

Blackwater обвиняется в том, что не предоставила своим контрактникам бронированных машин, необходимого оборудования, оружия, карт и других вещей, которые были обещаны компанией.

Как сообщил РИА Новости профессор Скунер со ссылкой на данные министерства труда США, с начала войны в Ираке по 31 декабря 2006 года погибли 770 контрактников и 7760 ранены. Только в прошлом году в Ираке погиб 301 "контрактник". Но эти потери почти в четыре раза меньше, чем в армии - в 2006 году в Ираке было убито 818 американских военнослужащих.

РИА "Новости"