О планах Украины в вопросах ядерного терроризма сообщил госдеп США

Госдепартамент США сообщил о намерении Украины присоединиться к Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в распространенном пресс-службой госдепартамента уведомлении отмечается, что на прошедшей в феврале в Анкаре (Турция) Второй встрече государств-партнеров по Инициативе "была подчеркнула важность расширения круга ее участников на основе присоединения стран, которые привержены борьбе с ядерным терроризмом и одобряют Заявление о принципах", принятое на 1-й встрече в октябре минувшего года в Рабате (Марокко).

"Украина - первая страна, заявившая о приверженности целям Глобальной инициативы, - подчеркнул госдепартамент. - Все нынешние и будущие партнеры по Инициативе призываются к привлечению новых участников в свою деятельность по получении Соединенными Штатами или Россией письменного согласия этих новых участников следовать положениям Заявления о принципах".

В уведомлении указывается, что "Украина и все остальные нынешние и будущие государства-партнеры проведут очередную встречу в Казахстане в июне". На ней будет рассмотрено, какой достигнут прогресс в реализации целей Инициативы. Целями Инициативы являются совершенствование учета, контроля и защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ, укрепление физической безопасности ядерных объектов и пресечение незаконного оборота ядерных материалов.