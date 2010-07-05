Россия, Беларусь и Казахстан сообразили на троих

Россия, Беларусь и Казахстан подписали заявление о вступлении в силу Таможенного кодекса.

Как передает РИА «Новости»,об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

"Было подписано заявление в связи с тем, что вступил в силу Таможенный кодекс. В отношениях между тремя странами он вступит в силу 6 июля, а для России и Казахстана вступил в силу с 1 июля", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

23 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

29 мая В.ПУТИН заявил, что Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Разногласия при формировании Таможенного союза между РФ и Беларусью касались таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

3 июля Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что его страна ратифицировала Таможенный кодекс Таможенного союза.