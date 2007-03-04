Воронежского священника ударили ножом в шею

В воскресенье примерно в 16:15 по московскому времени в Воронеже было совершено нападение на православного настоятеля Никольского храма отца Петра (Петрова), сообщает ИТАР-ТАСС.

Недалеко от церкви неизвестный подбежал к священнику и нанес ему удар ножом в шею.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи отправили пострадавшего в больницу. По словам медиков, жизни священника ничто не угрожает, однако его состояние осложнено тем, что у отца Петра врожденное заболевание - несвертываемость крови.

Напавший на священника уже задержан сотрудниками милиции. Им оказался житель Центрального района Воронежа, 1987 года рождения. "По нашим данным, он является психически больным человеком, несколько раз проходил лечение в специализированных лечебных учреждениях. Молодой человек - из неблагополучной семьи, его отец - наркоман, хорошо нам известен", - сообщил замначальника областного ГУВД.

Лента.ру