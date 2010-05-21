Бундестаг одобрил миллиардные ассигнования на поддержание евро

Немецкий Бундестаг в пятницу, 21 мая, одобрил многомиллиардные ассигнования в общий европейский антикризисный стабилизационный фонд, учрежденный для укрепления евро и поддержки тех государств ЕС, которые в одиночку не могут справиться с ростом государственной задолженности. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Spiegel.

Вклад немецкой стороны в антикризисный фонд, объем которого оценивается в 750 миллиардов евро, должен составить 148 миллиардов. Отмечается, что законопроект удалось принять с перевесом всего в семь голосов: при требуемом абсолютном (канцлерском) большинстве в 312 голосов за ассигнования проголосовали 319 депутатов.

Социал-демократы и "Зеленые" ранее заявили, что воздержатся от голосования. Фракция "Левые" голосовала "против", а лидер СДПГ Зигмар ГАБРИЭЛЬ обвинил правительство Ангелы МЕРКЕЛЬ в том, что у него нет четкой линии в вопросе о преодолении европейского финансового кризиса. "У вас нет никакой цели, вы не знаете, куда идет Германия и куда - Европа", - заявил З.ГАБРИЭЛЬ.

Со своей стороны, А.МЕРКЕЛЬ, выступая в Бундестаге 19 мая, заявила, если рухнет евро – рухнет весь ЕС, добавив, что речь идет ни больше, ни меньше о спасении общеевропейской идеи.

Ранее правительство Германии попало под огонь резкой критики из-за промедления в оказании финансовой помощи Греции. По мнению некоторых наблюдателей, это привело к тому, что кризис распространился на всю Еврозону.