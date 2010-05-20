Из парижского музея за ночь вынесли шедевров на 500 миллионов евро

Пять картин выдающихся мастеров, среди которых одно полотно Пикассо и одно - Матисса, украдены сегодня ночью из парижского Музея современного искусства. Стоимость похищенного оценивается в 500 млн. евро.

По данным радиостанции France Info, грабители взломали замок железной ограды и вырезали стекло в окне Национального музея современного искусства. Пока непонятно, почему не сработала сигнализация, отмечает РИА «Новости».

Сотрудники музея, придя на работу утром, обнаружили пропажу следующих полотен:

"Голубь с зеленым горошком" Пабло Пикассо, "Пастораль" Анри Матисса, "Оливы близ Эстака" Жоржа Брака, "Женщина с веером" Амедео Модильяни, "Натюрморт с подсвечниками" Фернана Леже.

Здание музея полностью оцеплено полицией, доступ для посетителей закрыт. Бригада по борьбе с организованной преступностью начала расследование ограбления.

Стоимость украденного оценена пока приблизительно, более точные данные музей предоставит позже. Но если специалисты подтвердят стоимость похищенных картин, то эта кража в Париже может стать крупнейшей в истории.