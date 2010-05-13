Лавров: новая власть Украины отменила ряд одиозных решений

Новая власть Украины отменила ряд одиозных решений, создавших препятствия для ретрансляции российских каналов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в письменных ответах министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА на вопросы к «правительственному часу» в Совете Федерации РФ.

«Там (в Украине) до недавнего времени искусственно создавались серьезные препоны для ретрансляции российских телеканалов, в том числе и через кабельные сети. На этот счет Национальным советом по телевидению и радиовещанию Украины было принято явно политизированное решение», - говорится в документе.

В то же время С.ЛАВРОВ отмечает, что решение отказался выполнять целый ряд провайдеров кабельного телевидения - в основном в восточной части страны и в Крыму, рискуя потерять соответствующую лицензию, но руководствуясь собственными убеждениями и в силу безусловной популярности российского телевидения у местной аудитории.

«После прихода к власти нового руководства страны в информационном пространстве Украины происходят перемены к лучшему: ряд одиозных решений прежней администрации отменен», - отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что начавшийся процесс восстановления взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами будет распространен и на медийную сферу.

Как отметил С.ЛАВРОВ, в целом же решение проблемы с распространением российских СМИ в странах СНГ требует комплексного подхода, основанного на понимании назревшей необходимости сохранения единого информационного пространства в рамках Содружества.