Украина имеет амбициозные планы в отношении арабских государств

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с руководителями дипломатических миссий арабских стран, аккредитованных в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил, что украинские интересы не ограничиваются традиционными партнерами Россией, ЕС и США. Украина имеет амбициозные планы развития отношений с арабским миром как в измерении активизации политического диалога, так и в торгово-экономической сфере. Министр подчеркнул, что Президент Украины, руководство правительства заинтересованы как в визитах в арабские страны, так и особенно в том, чтобы арабские лидеры посещали Киев.

Также участники встречи обстоятельно обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено экономизации двусторонних отношений за счет расширения торговли, более широкого выхода украинских субъектов хозяйствования на арабский рынок, привлечения инвестиций в энергетический, строительный, аграрный и другие секторы украинской экономики.

Со стороны дипломатов арабских стран было высказано мнение о том, что политическая стабилизация в Украине, которую они в настоящее время наблюдают, будет способствовать усилению позиций нашего государства на международной арене и, в частности, в арабском мире.

Встреча главы внешнеполитического ведомства Украины с руководителями дипмиссий арабских стран подтвердила взаимную заинтересованность сторон в существенной интенсификации сотрудничества Украины с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.