В Киргизии сторонники Бакиева захватили аэропорт

Сторонники экс-президента Киргизии Курманбека БАКИЕВА захватили аэропорт в Джалал-Абаде и заблокировали взлетно-посадочную полосу, сообщает РИА "Новости".

«Они засыпали взлетно-посадочную полосу камнями и гравием - видимо, опасаясь прибытия подкрепления от действующей власти из других регионов», - сказал представитель Джалал-Абадской обладминистрации.

В четверг сторонники К.БАКИЕВА проникли в здания обладминистраций трех южных областей Киргизии - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской. На центральной площади Оша до сих пор продолжаются столкновения сторонников новой и прежней власти.

Однако по мнению директора отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, события на юге Киргизии не являются мятежом сторонников экс-президента Курманбека Бакиева, а представляют собой попытку южных элит оказать давление на временное правительство. «Налицо, скорее, не контрреволюция и не мятеж, который инициирован кланом Бакиева. Это, по всей видимости, демонстрация самостоятельности, высокого влияния южных элит, которые недовольны тем, как учитываются их интересы в официальном Бишкеке», - цитирует сообщение Газета.ру.