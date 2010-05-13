Назарбаева провозгласили лидером нации

Парламент Казахстана единогласно проголосовал за принятие поправок в конституционные законы, наделяющие первого Президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА статусом лидера нации и освобождающие его от уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период президентства.

«Мир познает нацию по великим личностям, а казахстанскую нацию вес мир узнал благодаря Нурсултану НАЗАРБАЕВУ. Мы должны учиться у цивилизованных государств уважать и почитать своего лидера: в самой цивилизованной Европе королей высоко чтут в качестве глав государств», - заявил один из разработчиков законопроекта депутат Мажилиса Розакул ХАЛМУРАДОВ, сообщает «Газета.ру».

5 мая депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) предложили законодательно закрепить за Н.НАЗАРБАЕВЫМ статус лидера нации и внести изменения в законы о выборах, о Президенте, в Уголовный кодекс, а также законы о службе охраны Президента, о государственных наградах, о государственной премии мира и прогресса, об Ассамблее народа Казахстана.

Поправками определяется, что лидер нации не может быть подвержен задержанию, аресту и личному досмотру, привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента, а после их прекращения - связанные с осуществлением своего статуса первого Президента Казахстана - лидера нации.

При этом посягательство на жизнь лидера нации отнесено к категории террористических преступлений.

Предложенные поправки были приняты нижней палатой парламента в работу, заключения по ним первоначально планировалось подготовить до 25 июня. Однако уже через неделю поправки были вынесены на пленарное заседание палаты и приняты единогласно.