Казахский сенат рассмотрит закон о лидере нации

Сенат (верхняя палата парламента Казахстана) рассмотрит в четверг поправки в законодательные акты, придающие первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статус лидера нации и освобождающие его от уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период президентства, сообщает РИА "Новости".

5 мая депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) предложили законодательно закрепить за Назарбаевым статус лидера нации и внести изменения в законы о выборах, о президенте республики, в Уголовный кодекс, а также законы о службе охраны президента, о государственных наградах, о государственной премии мира и прогресса, об Ассамблее народа Казахстана.

Законопроект, в частности, предусматривает, что лидер нации не может быть подвержен задержанию, аресту и личному досмотру, привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента, а после их прекращения - связанные с осуществлением своего статуса первого президента Казахстана - лидера нации. При этом посягательство на жизнь лидера нации предлагается отнести к категории террористических преступлений.

Поправками, вносимыми в ряд конституционных законов, закрепляется необходимость согласования с первым президентом - лидером нации вопросов передачи госорганам и должностным лицам права инициирования важных вопросов, касающихся государственного устройства и безопасности страны, а также разрабатываемых инициатив по внутренней и внешней политике государства.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за порчу изображений первого президента - лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии.

Парламентарии также предлагают рассмотреть вопрос о создании музея первого президента и установки бюста первого президента в столице.

Предложенные депутатами поправки были приняты нижней палатой парламента в работу, заключения по ним первоначально планировалось подготовить до 25 июня 2010 года. Однако уже через неделю поправки были вынесены на пленарное заседание палаты и в среду, 12 мая, единогласно одобрены.

В соответствии с регламентом, закон будет считаться вступившим в силу после принятия его сенатом, подписания главой государства и публикации в официальных СМИ.