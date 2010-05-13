Евроинтеграция Украины будет зависеть не от отношений с РФ

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что евроинтеграция Украины будет зависеть не от ее отношений с Россией, а от готовности руководства осуществлять европейские реформы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции, представляя оценку 5-летней реализации Европейской политики соседства.

“Мы неоднократно призывали украинскую власть обеспечить хорошие отношения со всеми соседями. Я думаю, ответ есть в том, насколько украинское руководство предано реформам, тому пакету реформ, который отвечает европейской повестке дня, и насколько Украина готова реализовывать этот пакет реформ”, - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Украина и Россия уже договорились о продлении пребывания на 25 лет Черноморского флота России в Севастополе в обмен на уменьшение цены на газ, а также ведут переговоры о возможности укрепления сотрудничества в ядерной энергетике, авиастроении, судостроении и ряде других отраслей.