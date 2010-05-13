Тимошенко сегодня в ФРГ участвует в награждении премьера Польши

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии награждения премьер-министра Польши Дональда ТУСКА Международной премией Карла Великого в городе Ахен (Германия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В этом году Д.ТУСК удостоился престижной премии Карла Великого «как выдающийся борец за свободу, демократию и права человека и как убежденный европеец, способный вдохновить молодое поколение Европы, который выступает за понимание, сотрудничество, солидарность и открытую миру Польшу», отметили в БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «ТУСК сыграл ключевую роль в процессе интеграции Польши в ЕС и зарекомендовал себя как польский патриот и один из самых авторитетных европейских лидеров, который выступает за воссоединение Европы и последовательно поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз».

В церемонии награждения также примут участие канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент ЕС Герман Ван РОМПЕЙ, Президент Европарламента Ежи БУЗЕК и ведущие политики Европы.

*** Премия имени Карла Великого была учреждена в 1950 году и вручается выдающимся деятелям, которые внесли существенный вклад в становление единой Европы.

В разные годы лауреатами престижной премии становились: Уинстон Черчилль, президенты Франции Франсуа Миттеран и Валери Жискар д‘ЭСТЕН, премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР, Президент США Билл КЛИНТОН, Папа Римский Иоанн Павел ІІ, а также канцлер ФРГ А.МЕРКЕЛЬ.