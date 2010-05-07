Пираты, захваченные российскими моряками, заявили, что они заложники

Люди, захваченные российскими моряками при освобождении танкера "Московский университет", заявили, что они не пираты, а заложники. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, задержанные рассказали военному следователю, который их допрашивал, что они сами заложники пиратов, и те заставили их участвовать в нападении на танкер.

По словам подозреваемых, когда на помощь к "Московскому университету" пришел российский военный корабль "Маршал Шапошников", пираты сели в катер и уплыли. На борту танкера они оставили оружие, средства абордажа и пленников.

Отмечается, что команда российского танкера подтвердить или опровергнуть эту версию не может: моряки заперлись в машинном отделении и не выходили оттуда, пока судно не было освобождено. Таким образом, они не видели никого из своих захватчиков и не могут опознать их.

6 мая сообщалось, что российские власти намерены переправить десятерых задержанных в Москву и там судить их за пиратство. Однако позже информация была пересмотрена.

"К сожалению, в настоящее время юридических правил судебного преследования пиратов, действующих в районе Сомали, не существует, и таким образом, они не попадают под юрисдикцию какого-либо государства и международного права", - сказал собеседник агентства РИА "Новости" в Министерстве обороны РФ. Он также сообщил, что захваченных пиратов посадили в надувную лодку и пустили в открытое море, отобрав оружие и средства навигации - через час лодка исчезла с радаров. Эта информация официально не подтверждена.

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром обороны Анатолием Сердюковым сказал, что поручит МИДу и Минобороны проработать вопросы, связанные с созданием международной правовой базы для борьбы с пиратством. По словам Медведева, все знают, что это зло и никак не могут договориться, как с ним бороться, а в результате, с точки зрения правовых и политических средств, "эта ситуация очень плохая". "До тех пор, пока этого не будет, нам придется поступать так, как поступали наши предки, когда встречали пиратов", - цитирует Медведева агентство.

Танкер "Московский университет" с 23 тремя российскими моряками на борту был захвачен в Аденском заливе 5 мая. Моряки закрылись от пиратов и подали сигнал бедствия. На помощь к ним отправился "Маршал Шапошников", и уже утром 6 мая стало известно, что танкер освобожден. Как сообщалось, во время операции был убит один пират, еще десять задержаны.