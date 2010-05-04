Вокруг Багдада начали строить стену безопасности
Чтобы снят внутренние КПП
Иракские власти начали обносить Багдад стеной безопасности, которая отделит город от соседних провинций.
Об этом заявил представитель оперативного командования Багдада генерал-майор Касым АТТА телеканалу "Аль-Иракия", передает РИА «Новости».
Стена, строительство которой предполагается завершить к средине 2011 года, будет состоять из бетонных заборов и земляных рвов и иметь восемь контрольно-пропускных пунктов. Попасть в иракскую столицу можно будет только через них.
Этот оборудованный современными системами наблюдения барьер призван, по словам К.АТТЫ, "преградить путь террористам и не позволить им проникнуть в Багдад".
По завершении строительства стены безопасности вокруг Багдада власти города, сказал К.АТТА, "начнут постепенно снимать" бетонные заграждения и контрольно-пропускные пункты внутри столицы.
С целью предотвращения межконфессиональной резни, особенно в 2006-2007 годах, оперативное командование Багдада установило по всему городу массу контрольно-пропускных пунктов, а также разделило между собой отдельные районы бетонными заборами. Они стали причиной бесконечных пробок на дорогах и недовольства граждан, но не спасли иракскую столицу от крупных терактов и многочисленных взрывов, жертвами которых только за последние месяцы стали сотни ее жителей.