Вокруг Багдада начали строить стену безопасности

Иракские власти начали обносить Багдад стеной безопасности, которая отделит город от соседних провинций.

Об этом заявил представитель оперативного командования Багдада генерал-майор Касым АТТА телеканалу "Аль-Иракия", передает РИА «Новости».

Стена, строительство которой предполагается завершить к средине 2011 года, будет состоять из бетонных заборов и земляных рвов и иметь восемь контрольно-пропускных пунктов. Попасть в иракскую столицу можно будет только через них.

Этот оборудованный современными системами наблюдения барьер призван, по словам К.АТТЫ, "преградить путь террористам и не позволить им проникнуть в Багдад".

По завершении строительства стены безопасности вокруг Багдада власти города, сказал К.АТТА, "начнут постепенно снимать" бетонные заграждения и контрольно-пропускные пункты внутри столицы.

С целью предотвращения межконфессиональной резни, особенно в 2006-2007 годах, оперативное командование Багдада установило по всему городу массу контрольно-пропускных пунктов, а также разделило между собой отдельные районы бетонными заборами. Они стали причиной бесконечных пробок на дорогах и недовольства граждан, но не спасли иракскую столицу от крупных терактов и многочисленных взрывов, жертвами которых только за последние месяцы стали сотни ее жителей.