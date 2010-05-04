Лукашенко не намерен выдавать Бакиева

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что не намерен выдавать Киргизии низложенного Президента Курманбека БАКИЕВА.

А.ЛУКАШЕНКО заявил агентству Reuters, что обращение временного правительства Киргизии о выдаче К.БАКИЕВА было бы "безнадежным и унизительным" для нынешней киргизской власти, передает Радио «Свобода».

Временное правительство Киргизии добивается экстрадиции К.БАКИЕВА в связи с обвинениями в его адрес об ответственности за акты насилия и гибель десятков людей в ходе массовых волнений в начале прошлого месяца. Временное правительство приняло решение выплачивать от 20 до 100 тыс. долл. за реальное содействие в розыске и поимке ряда бывших высокопоставленных чиновников.

К.БАКИЕВ, занимавший пост Президента Киргизии, был свергнут в результате переворота 7 апреля. Временное правительство страны возглавила Роза ОТУНБАЕВА. Новые власти страны обвиняют К.БАКИЕВА и его родственников в коррупции, нецелевом использовании средств, а также в гибели людей во время подавления массовых беспорядков.