Гарантии безопасности Украины необходимо закрепить юридически

Министр иностранных дел, глава делегации Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что полученные Украиной гарантии безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) необходимо закрепить юридически.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в своем выступлении на общих дебатах Обзорной конференции 2010 года по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

“Принятое Украиной шестнадцать лет назад решение отказаться от третьего по мощности в мире ядерного арсенала и стать участницей Договора о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства стало знаковым событием на международной арене, действенным взносом нашей страны в глобальный процесс ядерного разоружения и способствовало укреплению международного режима ядерного нераспространения. Полученные Украиной гарантии безопасности в связи с присоединением к ДНЯО нуждаются в юридическом закреплении”, – отметил в своем выступлении К.ГРИЩЕНКО.

Он положительно оценил результаты Вашингтонского саммита по вопросам ядерной безопасности и отметил, что решение правительства Украины вывезти существующие запасы высокообогащенного урана является свидетельством неуклонного соблюдения нашим государством международного режима ядерного нераспространения и четким сигналом для международного содружества относительно необходимости осуществления конкретных шагов на пути к уменьшению рисков, связанных с распространением.

“Украина положительно оценивает шаги США и России в направлении сокращения ядерных арсеналов и призывает обе страны обеспечить необратимой характер этого процесса, а также продлить ликвидацию тактического ядерного оружия. Наше государство выходит из важности достижения параллельного прогресса как в вопросах ядерного разоружения, так и в борьбе с незаконным распространением ядерных материалов и технологий”, - отметил министр иностранных дел.

К.ГРИЩЕНКО также приветствовал решение Соединенных Штатов, провозглашенное госсекретарем Хиллари КЛИНТОН, относительно предоставления американской стороной юридически обязующих гарантий безопасности странам, которые принадлежат к африканской и южно-тихоокеанской зонам, свободным от ядерного оружия.

Конференция, как подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, должна подтвердить действенность ДНЯО как одного из важнейших элементов современной системы международной безопасности. В этом контексте была отмечена необходимость последующего усиления эффективности обзорного процесса Договора.

В своем выступлении министр отдельно остановился на таких важных аспектах функционирования ДНЯО, как универсальность Договора, использовании ядерной энергии в мирных целях, проблематике создания надежных механизмов поставок ядерного топлива, предоставлении гарантий безопасности неядерным странам, роли МАГАТЭ и контролирующей деятельности Агентства в реализации целей ДНЯО, вопросах усиления международного режима нераспространения и выработки мероприятий по предотвращению ядерного терроризма.

Глава внешнеполитического ведомства Украины привлек особенное внимание стран-членов ДНЯО к чернобыльской проблематике и очертил основные шаги, которые реализует правительство Украины для преодоления последствий самой крупной в мире техногенной катастрофы. К.ГРИЩЕНКО проинформировал об инициативе Президента Украины, которую поддерживают Республика Беларусь и Российская Федерация, относительно проведения в апреле 2011 года в Киеве международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине Чернобыльской трагедии.