Отчего Путин попал в злейшие враги свободной прессы

Пресс-служба премьер-министра РФ Владимира Путина назвала "глубоко ошибочным" включение главы правительства в список сорока злейших врагов свободной прессы во всем мире. "К сожалению, нам неизвестны критерии, на основе которых были сделаны эти выводы", - заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. По его словам, Путин сделал очень много для того, чтобы средства массовой информации "становились более экономически независимыми и соответственно более свободными".

Песков не исключил, что Путина могли назвать врагом СМИ из-за широко распространенных стереотипов во всем, что касается России. Также, по словам пресс-секретаря главы правительства, ошибка может являться следствием того, что составители списка не владеют достаточным объемом информации.

Международная организация "Репортеры без границ" опубликовала список мировых лидеров, которые, по ее мнению, препятствуют свободной деятельности журналистов. В "черный список" попали 17 президентов и премьер-министров, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, кубинский лидер Рауль Кастро и российский премьер-министр.

Последнего сотрудники РБГ обвинили в том, что он манипулирует людьми при помощи некогда свободных СМИ, в настоящее время находящихся под контролем государства. Также составители списка считают, что Путин поощряет гонения на свободомыслящих людей и создает климат "раздутой национальной гордости".