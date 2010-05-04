На юге США в результате наводнений погибли десятки людей
19:35, 04 мая 2010Мир
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В штате Тенесси сильные дожди
В американских штатах Тенесси, Миссисипи и Кентукки в результате ураганов и проливных дождей в минувшие выходные погибли не менее 29 человек, передает Радио «Свобода».
Только в штате Тенесси сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Камберленд, 19 человек погибли, десять из них - в столице штата городе Нэшвиль. Затоплена историческая часть города.
Общий материальный ущерб от стихийного бедствия в пострадавших штатах исчисляется десятками миллионов долларов.
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