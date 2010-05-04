Реакция на идею объединить Нафтогаз и Газпром удивляет

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что заявление представителя Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марлин ХОЛЦНЕР по поводу перспективы объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» удивляет своей противоречивостью.

Об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил в комментарии УНИАН.

С одной стороны, отметил эксперт, она считает, что этот вопрос находится в исключительной компетенции украинской и российской власти, а с другой - пытается советовать Украине, как проводить реформы с целью установления «европейской» прозрачности в газовом секторе.

«Следует напомнить Европейской комиссии, что Украина в последние годы приложила достаточно много усилий и добилась неопровержимых успехов в контексте введения европейской прозрачности в национальном энергетическом секторе», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Украина всегда делала все от нее зависящее, чтобы Европа стабильно получала газ.

«Часто мы, украинцы, самостоятельно были вынуждены противостоять вызовам со стороны иностранного монополиста. В частности, так было в начале прошлого года, когда в результате «газовой атаки» со стороны «Газпрома» Украина, без надлежащей поддержки ЕС, подписав кабальные контракты от 19 января 2009 года, ценой колоссальных потерь, обеспечила и обеспечивает транзит российского природного газа всем европейским потребителям», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что в случае реализации предложений российской стороны объединить «Нафтогаз» с «Газпромом», все рекомендации и претензии Брюссель должен предъявлять Москве, ведь именно Россия фактически и юридически будет определять правила на газовом рынке Украины, а в ближайшей перспективе – и в Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.

3 мая представитель Еврокомисии М.ХОЛЦНЕР заявила, что предложение об объединении российской компании "Газпром" и украинской "Нафтогаз Украины" является "внутренним решением" правительств России и Украины.

"В первую очередь, это внутреннее решение этих правительств", - сказала М.ХОЛЦНЕР.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина "продолжила реформу по модернизации внутреннего рынка газа с тем, чтобы сделать его более прозрачным, что также облегчит привлечение индустрии ЕС".