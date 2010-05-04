В Европарламенте открылась фотовыставка к 65-летию Победы

В Европарламенте открылась фотовыставка «65 лет мира: 1945–2010», посвященная 65-летию Победы.

Как передает РИА «Новости», "фотографии времен Великой Отечественной войны демонстрируют страдания и разрушения, причиненные фашистами на территории бывшего СССР, отражают братство по оружию союзников по антигитлеровской коалиции, раскрывают решающий вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии".

Экспозиция организована при поддержке постоянного представительства России при ЕС и патронируется евродепутатами Альфредом РУБИКСОМ (Латвия) и Иржи МАШТАЛКОЙ (Чехия) - представителями депутатской группы «Европейские объединенные левые – Северные зеленые левые».

Само по себе проведение фотовыставки в Европарламенте - неординарное событие, поскольку в соответствии с действующими в ассамблее правилами, экспозиции в здании Европарламента могут организовывать только европарламентарии, причем лишь один раз в пять лет.

Фотовыставка «65 лет мира: 1945–2010» доступна для просмотра по 6 мая включительно.