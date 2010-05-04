США рассекретили данные о своем ядерном арсенале

Министерство обороны США рассекретило информацию о количестве ядерного оружия, которым обладает Америка. Как стало известно, на вооружении американской армии состоит 5 тыс. 113 ядерных боеголовок.

Власти страны впервые раскрывают данные о запасах ядерного оружия для прессы - ранее эта информация считалась сведениями повышенной секретности, передает Associated Press.

Данные о ядерном арсенале США раскрыты впервые с 1961 г.

8 апреля 2010 года президенты России и США подписали новый Договор о стратегических наступательных вооружениях. Согласно договору, США и РФ доведут максимальное количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а количество носителей не должно будет превышать 800.