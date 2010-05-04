Коммунисты захватили Акрополь (фото)

Около ста участников коммунистического профсоюза Всерабочий фронт борьбы (РАМЕ) устроили акцию протеста на афинском Акрополе, сообщают во вторник утром местные телеканалы.

Участники профсоюза протестуют против планируемых мер правительства по жесткому сокращению государственных расходов.

Коммунисты вывесили с Акрополя два больших транспаранта с лозунгом: "Поднимайтесь, народы Европы!" на английском и греческом языках.

Греческий парламент, напоминает РИА "Новости", обсудит во вторник пакет мер по сокращению расходов на 11% ВВП (30 миллиардов евро) до 2012 года в обмен на 110 миллиардов евро кредитной поддержки ЕС и МВФ. В ответ профсоюзы госслужащих объявили 48-часовую забастовку, к которой в среду присоединится также частный сектор.

Акрополь - скала в центре Афин, на которой расположен всемирно известный храмовый комплекс включая наиболее выдающийся памятник древнегреческого зодчества - Парфенон.