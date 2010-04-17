Молдова закрыла свое воздушное пространство для полетов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, связанными с извержением вулкана. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в Международном аэропорту Кишинева, уточнив, что были отменены все запланированные на 17 и 18 апреля рейсы.

В результате встречи администрации Международного аэропорта Кишинева с представителями органа, управляющего воздушным пространством Молдовы - MoldATSA - было установлено, что в ближайшем будущем не предвидится никаких изменений в погодных условиях, связанных с извержением вулкана около ледника на юге Исландии. Воздушное пространство закрыто как результат решения MoldATSA на основании информации, полученной от Консультационного центра по вулканическому пеплу, который является единственным центром в Европе, оснащенным специальным оборудованием, необходимым для обработки данных, связанных с вулканической активностью и перемещением в атмосфере вулканического пепла и дыма.

Воздушное пространство Европейского региона закрыто в диапазоне высот 0-10,7 км. Аналогично в указанном диапазоне закрыто и воздушное пространство Молдовы.