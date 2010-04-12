Большинство жертв авиакатастрофы под Смоленском будут опознавать по ДНК

Тела лишь 34 из 95 погибших в субботней авиакатастрофе под Смоленском можно опознать без анализа ДНК.

Об этом заявила министр здравоохранения Польши Ева КОПАЧ, передают польские СМИ.

Как сообщили УНИАН в Правительственном центре безопасности, сегодня утром в Москву отбыл второй самолет с родственниками погибших поляков, которые должны опознать своих близких.

Первый самолет с родственниками прибыл в российскую столицу, куда перевезены тела погибших, вчера поздно вечером. С родственниками в Москву отбыли психологи.

В столицу России также отправлен генетический материал, который будет использован для анализа ДНК.

Как сообщалось, самолет польского Президента Леха Качинского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля.

Самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По уточненным данным, на борту находилось 88 пассажиров и 7 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших Президент, его супруга и часть руководства страны.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения польских офицеров.