Берлускони отправили письмо с пулей
19:10, 27 марта 2010Мир
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В Милане произошел взрыв бандероли
Итальянская полиция перехватила анонимное письмо с угрозами, адресованное премьер-министру страны Сильвио Берлускони. В конверте была обнаружена пуля.
Также сегодня в почтовом отделении в Милане произошел взрыв бандероли с бомбой, адресованной партии Северная лига, входящей в правительственную коалицию Берлускони. Почтовый служащий получил легкие ранения. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка анархистов.
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