Берлускони отправили письмо с пулей

Итальянская полиция перехватила анонимное письмо с угрозами, адресованное премьер-министру страны Сильвио Берлускони. В конверте была обнаружена пуля.

Также сегодня в почтовом отделении в Милане произошел взрыв бандероли с бомбой, адресованной партии Северная лига, входящей в правительственную коалицию Берлускони. Почтовый служащий получил легкие ранения. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка анархистов.

Газета.ру