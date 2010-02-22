Американские ракеты будут размещены в Польше уже в апреле

Американские комплексы ПВО Patriot будут размещены в Польше в апреле 2010 г. Соответствующее заявление распространило 21 февраля польское министерство обороны.

Батарея ракет противовоздушной обороны и 100 человек ее обслуги будут расположены в г. Моронг на севере Польши, передает радиостанция Europe I со ссылкой на польские СМИ.

Пребывание американских комплексов Patriot в Польше предусмотрено договором "О статусе американских вооруженных сил", который Вашингтон и Варшава заключили в декабре 2009 г.

В сентябре 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, президент США Барак Обама объявил об отказе от планов развернуть в Восточной Европе третий позиционный район противоракетной обороны (ПРО). Джордж Буш намеревался разместить 10 ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационную станцию в Чехии, однако администрация Б.Обамы предложила "более эффективный и экономичный" проект.

Вместо базы с ракетами-перехватчиками Вашингтон намерен развернуть в Северной и Южной Европе сеть перехватчиков морского базирования. Варшаве предложено пока разместить на польской территории командные пункты с зенитными ракетами SM-3 и комплексы ПВО Patriot, а наземные элементы ПРО на более совершенной технологической базе будут развертываться примерно в 2015 году.