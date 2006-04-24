Три взрыва на египетском курорте
22:47, 24 апреля 2006Мир
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Погибли 22 человека и около 150 ранены
22 человека погибли и около 150 получили ранения при взрывах в египетском курортном городе Дахаб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Всего прогремело три взрыва. Известно, что один из взрывов произошел у отеля "Аль-Машрабия", второй - у одного из ресторанов. Данных о том, где произошел третий взрыв, не поступало.
Дахаб расположен на востоке Синая, на берегу Акабского залива, в 90 км от международного аэропорта Шарм эль-Шейх и в 150 км от Эйлата.
Этот курорт пользуется особой популярностью среди виндсерферов и дайверов, которые съезжаются туда со всего мира.
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