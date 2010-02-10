В МИД РФ надеются на нового Президента Украины

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации надеются на улучшение отношений с Украиной при новом Президенте.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России итогов президентских выборов в Украине, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Сообщается, что в России внимательно и заинтересованно наблюдали за выборами Президента Украины.

«Выборы, и это подтверждают многочисленные международные наблюдатели, прошли в целом в спокойной обстановке, в соответствии с законодательством страны и общепринятыми международными стандартами. Волеизъявление украинского народа состоялось, большинство избирателей однозначно высказались за перемены», - говорится в сообщении.

«Надеемся, что новому руководству дружественной нам Украины удастся претворить в жизнь подлинные надежды и чаяния наших народов, способствовать полномасштабному и всестороннему развитию истинно добрососедских российско-украинских отношений», подчеркивают в МИД России.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время телефонного разговора поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с успехом на выборах Президента Украины.