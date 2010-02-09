Медведев поздравил Януковича

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с лидером Партии регионов, кандидатом на пост Президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поздравил его с успехом на выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Д.МЕДВЕДЕВ поздравил В.ЯНУКОВИЧА с завершением избирательной кампании, получившей высокую оценку международных наблюдателей, и успехом, достигнутым на выборах Президента", - говорится в сообщении.