Медведев поздравил Януковича
14:34, 09 февраля 2010Мир
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Сообщение пресс-службы Кремля
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с лидером Партии регионов, кандидатом на пост Президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поздравил его с успехом на выборах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Д.МЕДВЕДЕВ поздравил В.ЯНУКОВИЧА с завершением избирательной кампании, получившей высокую оценку международных наблюдателей, и успехом, достигнутым на выборах Президента", - говорится в сообщении.
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