Китай требует от США не продавать оружие Тайваню

Китайские власти выразили резкое недовольство сообщением Пентагона о намерениях поставить на Тайвань 114 ракет противовоздушной обороны Patriot-3, 60 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и системы связи на сумму 6,7 млрд долл. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел КНР, передает Би-би-си.

В частности, заместитель министра иностранных дел страны Хэ Яфэй заявил, что сделка Пентагона может оказать "серьезное отрицательное влияние" на двусторонние отношения КНР и США. Дипломат озвучил позицию Китая послу США Джону Хантсману.

Пекин требует от США отзыва решения о продаже оружия Тайваню и призывает не доводить напряженность до результата, которого никто "не хотел бы увидеть". "Несмотря на многократные протесты Китая американская сторона приняла ошибочное решение о продаже оружия Тайваню. ... Мы выражаем свое возмущение и делаем серьезное представление", - цитирует РИА "Новости" со ссылкой на сайт МИД.

Сегодня Пентагон уведомил членов американского конгресса о готовящейся сделке. Впрочем, уведомление не означает, что сделка совершена. У конгрессменов есть 30 дней для обдумывания. Поставка может быть осуществлена, если у законодателей не возникнет возражений.