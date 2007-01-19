ООН отправляет на задание первый женский батальон (фото)

Первый в истории Организации Объединенных Наций женский батальон в воскресенье отправится на службу в Либерию.

Как передает РИА «Новости», женский батальон полицейских сформирован в Индии и в течение нескольких месяцев проходил спецподготовку для исполнения своей миротворческой миссии в Либерии.

Шесть лет назад Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о признании важной роли женщин в поддержании мира и безопасности.

Тем не менее, женщины составляют всего 1% персонала военных контингентов, 5% сотрудников гражданской полиции и 12% старшего звена гражданских сотрудников миротворческих операций.

Миссия ООН в Либерии была учреждена в сентябре 2003 года для помощи в постконфликтном строительстве после четырехлетней гражданской войны. В ее составе – 14 тыс. 665 военнослужащих, более тысячи полицейских и 412 международных гражданских сотрудников.

Мандат миссии включает контроль за выполнением соглашения о прекращении огня между правительством и повстанцами, содействие в гуманитарной сфере и прав человека. Особое внимание при ее осуществлении уделяется уязвимым группам - беженцам, женщинам и детям.