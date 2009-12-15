Экипажу задержанного в Таиланде самолета предъявят новое обвинение

Экипажу самолета Ил-76, задержанного таиландскими властями 12 декабря с партией нелегального оружия на борту, будет предъявлено новое обвинение.

Как сообщает РИА "Новости", после тщательного осмотра оружия, найденного на борту самолета, следовавшего из Северной Кореи, полиция готовится предъявить экипажу еще одно обвинение, по статье «нелегальное хранение взрывчатых веществ".

В настоящее время экипаж Ил-76, состоящий из четырех граждан Казахстана и одного гражданина Беларуси, находится под следствием по обвинению в нелегальном хранении оружия и сообщении ложных сведений о характере груза таиландским официальным лицам. Третье обвинение, в нелегальном провозе оружия через территорию Таиланда, не было оформлено официально для подачи в суд, который 14 декабря продлил срок задержания членов экипажа на 12 дней и избрал в качестве меры пресечения тюремное заключение.

Завтра полиция собирается предъявить экипажу обвинение в нелегальном хранении взрывчатых веществ.

Во время осмотра груза, вывезенного 12 декабря из аэропорта Дон Мыанг на базу ВВС Таиланда в провинции Накхон Саван, сотрудники следствия обнаружили, кроме гранатометов и портативных зенитно-ракетных комплексов, большое количество взрывчатки. Установить точно происхождение оружия пока не удалось. Военные эксперты считают, что оружие вполне могло быть произведено в Северной Корее, несмотря на надписи на нем и инструкции на английском языке.

13 декабря агентство ТНА сообщило, что командир самолета - гражданин Беларуси Михаил ПЕТУХОВ - показал во время допроса в полиции, что самолет вылетел с Украины, загрузил на борт ящики с грузом в Северной Корее и снова направлялся в Украину.

14 декабря министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что украинские компетентные органы готовы оказать помощь в расследовании дела о задержании в Таиланде самолета Ил-76 с оружием на борту.

По словам П.ПОРОШЕНКО, этот самолет не является украинским и в составе его экипажа нет украинцев.

При этом министр подтвердил, что самолет прилетел в Гостомель без груза и 8 декабря вылетел из Украины также без груза. Кроме того, по его словам, самолет летел через ряд аэропортов.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что Украина проверяет информацию относительно возможной причастности украинских компаний к осуществлению этого рейса. Пока, сказал министр, нет ни одного подтверждения причастности украинской стороны к этому делу.