США дадут бедным странам денег, чтоб приспособились к изменению климата

США будут оказывать финансовую помощь бедным государствам мира, которая позволит им приспособиться к изменению климата.

Как передает «Газета.ру», такое заявление сделал представитель правительства США Тодд СТЕРН, который возглавляет американскую делегацию на переговорах об изменении климата в Копенгагене.

Вместе с этим США своей вины в глобальном потеплении не признают и не хотят, чтобы их деньги воспринимались как компенсация за несколько столетий загрязнения атмосферы углекислым газом, сказал Т.СТЕРН.

По его словам, США признают свою роль в загрязнении окружающей среды, но не должны чувствовать вины за это.

В Копенгагене проходит Конференция ООН по климату.