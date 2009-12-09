США дадут бедным странам денег, чтоб приспособились к изменению климата
18:40, 09 декабря 2009Мир
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Просят не считать это признанием вины
США будут оказывать финансовую помощь бедным государствам мира, которая позволит им приспособиться к изменению климата.
Как передает «Газета.ру», такое заявление сделал представитель правительства США Тодд СТЕРН, который возглавляет американскую делегацию на переговорах об изменении климата в Копенгагене.
Вместе с этим США своей вины в глобальном потеплении не признают и не хотят, чтобы их деньги воспринимались как компенсация за несколько столетий загрязнения атмосферы углекислым газом, сказал Т.СТЕРН.
По его словам, США признают свою роль в загрязнении окружающей среды, но не должны чувствовать вины за это.
В Копенгагене проходит Конференция ООН по климату.
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