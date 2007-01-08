Лукашенко: независимость - это святое
Первый президент гордого народа заговорил о газовой проблеме... в церкви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что он полон решимости преодолеть все проблемы, стоящие перед республикой.
"Суверенитет и независимость не продаются ни за какие природный газ и нефть, я знаю последствия этого", - сказал Лукашенко, выступая перед прихожанами Свято-Духовом кафедральном соборе.
"Независимость и суверенитет - это святое. Мы гордый народ, и я как первый глава государства независимой страны не могу позволить потерять наш суверенитет", - отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что "мы выдержим любые нападки и давление".
"Мы знаем, чего хотят от нас противники, и мы знаем цену того, чего хотят от нас друзья. Вы стали свидетелями того, что происходит в отношениях с нашими друзьями", - сказал Лукашенко.
Он заверил, что белорусский народ не почувстувует проблем в экономике страны.
"Вы не почувствуете той напряженности, которая складывается в связи с экономической ситуацией. Мы полны решимости преодолеть все проблемы, стоящие перед нами... Я буду защищать наши завоевания", - сказал Лукашенко.