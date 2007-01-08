Лукашенко: независимость - это святое

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что он полон решимости преодолеть все проблемы, стоящие перед республикой.

"Суверенитет и независимость не продаются ни за какие природный газ и нефть, я знаю последствия этого", - сказал Лукашенко, выступая перед прихожанами Свято-Духовом кафедральном соборе.

"Независимость и суверенитет - это святое. Мы гордый народ, и я как первый глава государства независимой страны не могу позволить потерять наш суверенитет", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что "мы выдержим любые нападки и давление".

"Мы знаем, чего хотят от нас противники, и мы знаем цену того, чего хотят от нас друзья. Вы стали свидетелями того, что происходит в отношениях с нашими друзьями", - сказал Лукашенко.

Он заверил, что белорусский народ не почувстувует проблем в экономике страны.

"Вы не почувствуете той напряженности, которая складывается в связи с экономической ситуацией. Мы полны решимости преодолеть все проблемы, стоящие перед нами... Я буду защищать наши завоевания", - сказал Лукашенко.

РИА новости