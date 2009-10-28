С борта американского военного корабля обстреляли побережье Польши

Сегодня с борта американского военного корабля USS RAMAGE, который прибыл в Польшу на учения, были осуществлены три выстрела в сторону города Гдыня.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

По словам одного из очевидцев инцидента, в результате выстрелов никто не пострадал.

«В порту в Гдыне были обстреляны портовые склады. По официальной версии, во время чистки оружия...», - сообщает телеканал.

Дело не будут комментировать ни полиция, ни военная прокуратура, которая начала следствие по этому делу.

Инцидентом также занимается военная жандармерия, пресс-секретарь которой Марчин ВЯНЦЕК подтвердил информацию о выстрелах и заверил, что никто не пострадал, а также не был нанесен никакой ущерб.

По данным польских медиа, выстрел осуществлен из стрелкового оружия.

Военный морской атташе Посольства США Том ВИЛЬЯНСОН сообщил порталу trojmiasto.pl, что военная жандармерия получила оружие, из которого были осуществлены выстрелы, а сам военный корабль находится вблизи порта, где ожидает завершения расследования инцидента.

По данным TVN24, USS Ramage, который является одним из самых современных американских военных кораблей, принимал участие в совместных с польскими моряками военных учениях на Балтийском море.

Инцидент произошел, когда корабль покидал порт в Гдыне.

Экипаж корабля - 250 человек, в том числе 5 женщин.