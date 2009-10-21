Берлускони приехал к Путину

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ сегодня встретится со своим российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ в рамках частного визита в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря российского премьера Дмитрия ПЕСКОВА.

По словам представителя В.ПУТИНА, в ходе встречи стороны обсудят вопросы экономического и торгового сотрудничества, инвестиций и энергетики. При этом Д.ПЕСКОВ выразил уверенность, что оба премьера обсудят развитие газотранспортных проектов Северного и Южного потоков, последний из которых поддерживается Италией.