В США говорят, что ведут консультации по ПРО только с членами НАТО

США на данном этапе не рассматривают размещение элементов системы ПРО в странах, не входящих в НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ в ходе визита в Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы не ведем консультаций насчет этих систем не с членами НАТО», - сказал А.ВЕРШБОУ после встречи межправительственной рабочей группы Грузии и США по вопросам безопасности.

«План ПРО будет эффективным для нейтрализации тех угроз, которые сегодня существуют, и сможет адаптироваться к ним (угрозам) и в будущем, но архитектура такова, что рассматривается включение в него только государств НАТО», - подчеркнул А.ВЕРШБОУ.

В то же время он сообщил, что консультации по этому вопросу пока не велись, за исключением Польши и Чехии, с которыми существуют определенные договоренности.

Что касается роли России, подчеркнул А.ВЕРШБОУ, ведутся предварительные обсуждения того, как может быть определена роль этого государства и его активов в общей системе противоракетной обороны.

Накануне заместитель министра иностранных дел Грузии Александр НАЛБАНДОВ заявил о том, что Тбилиси готов рассмотреть возможность размещения американской системы ПРО, если такое предложение поступит от США, однако, по его словам, "на данный момент подобная просьба со стороны США не существует".

На прошлой неделе госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН, находясь с визитом в Москве, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что Вашингтон не видит оснований для размещения элементов ПРО на территории Грузии.

10 октября официальный представитель Госдепартамента США Иэн КЕЛЛИ заявил, что у администрации Президента США Барака ОБАМЫ нет планов размещения на территории Украины каких-либо объектов создаваемой Вашингтоном системы противоракетной

Он прокомментировал сообщения американских СМИ, в которых говорилось, якобы А.ВЕРШБОУ на встрече с журналистами не исключил развертывания в Украине станции радиолокационного слежения в рамках решения Вашингтона изменить конфигурацию своей системы ПРО.

"У Соединенных Штатов нет планов создания объекта системы ПРО в Украине. США не делали правительству Украины никакого предложения относительно площадок для радаров раннего предупреждения", - отметил И.КЕЛЛИ.