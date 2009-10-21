Вице-президент США прибыл в Польшу

Вице-президент США Джозеф Байден прибыл с визитом в Польшу. Его самолет приземлился на военном аэродроме "Окенче" в Варшаве.

Президент Польши Лех Качиньский и премьер-министр Дональд Туск встретятся с Джозефом Байденом в среду.

Как сообщил РИА Новости представитель канцелярии главы Польши, предполагается, что вице-президент США расскажет Леху Качиньскому о новых планах Соединенных Штатов по созданию ПРО.

"Лех Качиньский хотел бы также обсудить с вице-президентом США вопросы, вытекающие из подписанной в прошлом году польско-американской декларации о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, президент Польши намерен говорить о новой стратегической концепции НАТО, ситуации и стратегии действий в Афганистане", - сказал собеседник агентства.